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شاهد: ايران تنشر فيديو يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: ايران تنشر فيديو يوثق هجوم زوارق للحرس الثوري على قوات أمريكية في بحر عمان



طهران/سما/

بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات قيل إنها تظهر لحظة ملاحقة زوارق تابعة للحرس الثوري سفنا حربية تابعة للجيش الأمريكي، خلال حادث أعلنت طهران أنه وقع في في بحر عمان.

ويظهر هذا الفيديو زوارق للحرس الثوري وهم يلاحقون زورقين آخرين على الأقل تحملان علم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجود سفن أمريكية أكبر على مقربة من الموقع.

وجاء بث هذا الفيديو بعد نشر الإعلام الإيراني في وقت سابق من اليوم أخبارا عن احتجاز الحرس الثوري ناقلة استخدمها الجيش الأمريكي لمصادقة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.


ووفقا لوكالة "فارس"، وصلت الناقلة المحتجزة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم محاولات قوات تابعة للجيش الأمريكية تغيير مسيرها.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الناقلة المحتجزة ولم يتضح ما إذا كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ولم يعلق الجانب الأمريكي بعد على الإعلان الإيراني.

#ايران #الحرس الثوري الايراني #قوات أمريكية

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