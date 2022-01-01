"إسرائيل" تنصب منظومة "ندى السماء" للكشف عن تهديدات قادمة من الشمال

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نصب منظومة "ندى السماء"، المصممة للكشف والتحذير من تهديدات قادمة من الشمال.



وبحسب موقع "I24"، فإن "المنظومة مكونة من بالون ضخم، وتم تطويرها على مدار سنوات بتعاون إسرائيلي وأمريكي، وتعتبر واحدة من أكبر الأنظمة من نوعها في العالم، وتم تطوير المنظومة في اطار برنامج مشترك لإدارة "السور" بالتعاون مع وكلاء أمريكيين للحماية من الصواريخ وتشمل بنية جوية طورت من قبل شركة "TCOM" الأمريكية".

وكشفت الوزارة أن البالون سيوضع في موقع خاص في الشمال، أقامه قسم الهندسة والبناء في وزارة الأمن وسيشكل عنصرا هاما في تعزيز حماية الحدود.

من جانبه، أعرب وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، عن تهانيه لإدارة "حوماه" (السور)- سلاح الجو الإسرائيلي، الصناعات الجوية والشركاء الأمريكيين، وأضاف: "نجاح المنظومة الجديدة يعزز جدار الدفاع الذي بنته إسرائيل أمام التهديدات الجوية البعيدة والقريبة التي يشكلها اعداؤنا..عن طريق قدرات الكشف، وأنظمة الدفاع متعددة الطبقات، سنحافظ على تفوق إسرائيل في المنطقة، وستتاح مساحة نشاط عملية مطلوبة للحفاظ على أمننا".