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غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن "الصوفي" 10 أيام لتسليم نفسيهما

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المحكمة العسكرية تمهل المواطنيْن "الصوفي" 10 أيام لتسليم نفسيهما



غزة / سما /

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، المتهم/ أشرف حسن محمد الصوفي، هوية رقم (802314351) ، والمتهم/ أيمن حسين محمد الصوفي، هوية رقم (931537963)، من رفح، عشرة أيام من تاريخ يوم الأحد الموافق 31/10/2021م، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة في بيان، أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبروا فارّين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهم غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارّين من وجه العدالة.

#غزة #المحكمة العسكرية #القضاء العسكري

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