  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

نجاح زراعة أول فلفل أخضر في الفضاء

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجاح زراعة أول فلفل أخضر في الفضاء



وكالات / سما /

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء عن نجاحها في زراعة أول فلفل أخضر في محطة الفضاء الدولية.

وأشارت "ناسا" في بيان رسمي، إن الفلفل الأخضر تمت زراعته من أجل تحقيق يحمل اسم "Plant Habitat-04"، والذي يتضمن القيام بتحليل ميكروبي لتحسين فهم تفاعلات الميكروبات النباتية في الفضاء، وتقييم الطاقم لنكهة وملمس وتغذية أول فلفل ينمو في الفضاء".

ونشر حساب "ISS Research" التابع لمحطة الفضاء الدولية صورا للفلفل الأخضر، ووصفه بأنه "واحد من أكثر التجارب النباتية تحديا حتى الآن".

وظل الفلفل الأخضر ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو مستوحى من فلفل محسّن إسباني.

وذكرت "ناسا" سابقا أن معظم الفلفل الذي ينمو في وادي هاتش بنيو مكسيكو يؤكل عندما يكون لونه أخضر، لكن النوع المحسّن من إسبانيا هو أحد الأنواع القليلة التي "يتم استهلاكها بانتظام في كل من المراحل الخضراء والحمراء من تطور الفلفل"، بحسب قولها.

وكانت "ناسا" قالت، في وقت سابق، إن زراعة الفلفل يعد "أكثر صعوبة من زراعة العديد من المحاصيل الفضائية المحتملة، وذلك لأن يستغرق وقتا أطول لينبت وينمو ويتطور''.

ونشر بعض أفراد طاقم الفضاء في المحطة الدولية صورا للفلفل الأخضر بعد أن استخدموه في شطائر "تاكو".

يشار إلى أن وكالة "ناسا" قامت بالفعل بزراعة الملفوف الصيني و3 أنواع من الخس واللفت الأحمر الروسي وزهور الزينية في مدار حول الأرض.

وفي عام 2019، أعلنت وكالة "ناسا" أن فلفل إسبانيا المحسّن سيكون أول فاكهة تُزرع في محطة الفضاء الدولية، وذلك في محاولة للبحث عن المحاصيل التي يمكن أن يأخذها رواد الفضاء إلى المريخ.

#ناسا #الفضاء #فلفل أخضر #المريخ #زراعة

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

صحيفة سعودية تتحدث عن تسجيلات "تورط" وزير الخارجية اللبناني والأخير يرد

محلل اقتصادي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الشيكل

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الحق

صحيفة عبرية: الجيش ما زال غير قادر على حماية كل الإسرائيليين في الحرب

محامي الاسير الفسفوس : كايد بات اقرب للموت السريري

التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون والمنحة القطرية

الشيكل يلتهم الدولار واليورو.. فوائد وأضرار

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية