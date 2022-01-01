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سهير البابلي تتعرض لأزمة صحية

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سهير البابلي تتعرض لأزمة صحية



وكالات / سما /

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية دون كشف التفاصيل، حيث نشرت حلا شيحة صورة للفنانة سهير البابلي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها".

وكان المخرج عمر زهران، حرص مؤخرا على طمأنة جمهور النجمة سهير البابلي على حالتها الصحية عقب تداول فيديو قديم يعود للعام الماضي تحذر فيه جمهورها من فيروس كورونا بطريقتها الكوميدية المميزة.

ونشر زهران، صورة قديمة تجمعه بالفنانة سهير البابلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "اطمئن الجميع النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلى، بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر جعلتها غير قادرة على الرد"، وأضاف: "تشكر جميع جماهيرها على محبتهم واهتمامهم.. وربنا يزيدها من فضله"، يأتى هذا فيما انهالت التعليقات على الصورة من جمهورها، معبرين عن اشتياقهم الكبير لها.

يذكر أن سهير البابلي بدأت مسيرتها الفنية بالتحاقها بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح، وقدمت مسرحية "شمشون وجليلة" ومسرحية "سليمان الحلبي"، وشاركت في بطولة  مسرحية مدرسة المشاغبين و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، "بكيزة وزغلول"، بالإضافة الى انها قدمت حوالي 42 فيلما خلال مسيرتها الفنية.

#سهير البابلي #فنانون

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