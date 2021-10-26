فلسطين تشارك في المهرجان الوطني للرقص القبلي بالهند

وكالات - سما-

شاركت فلسطين بفعالية في الدورة الثانية للمهرجان الوطنى للرقص القبلي وذلك في الفترة من 28أكتوبر حتى أول نوفمبر والذي نظمته حكومة ولاية تشهانيسجار في العاصمة رايبوروالذي إفتتحه رئيس وزراء الولاية وذلك بمشاركة فرق من 8دول أجنبية و40فرقة من مختلف الولايات الهندية ومثل فلسطين في تقديم عروض الدبكة الفلسطينية والتراث الوطنى فرقة عائدون للدبكة الشعبية التابعة لمركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة بالتعاون مع مركز أوتار الثقافي.

وقال عبد الرازق ابو جزؤ المستشار الإعلامي في سفارة فلسطين بالهند الذي رافق الفرقة الفلسطينية إن عروض الدبكة الشعبية التى قدمتها الفرقة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور والفرق المشاركة وكذلك العروض التى قدمت على أرض المعرض المقام على هامش المهرجان.

يشار إلى أن الولاية تنظم المهرجان الوطني للرقص القبلي للمرة الثانية في إطار تشجيع الفن القبلي والشعبي ودوره في مد الجسور والصلات بين جميع الشعوب .