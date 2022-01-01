محامي الاسير الفسفوس : كايد بات اقرب للموت السريري

رام الله / سما /

اكد شقيق الاسير كايد الفسفوس خالد ان شقيقه مستمر باضرابه عن الطعام لليوم 112 على التوالي ضد اعتقاله الاداري بظروف صحية غاية في الصعوبة.

واضاف خالد ان محامي شقيقه ابلغهم بخطورة وضعه الصحي وهو اشبه ما يسمى "بالموت السريري "حيث ان الجزء السفلي من جسده لا يشعر به ولا بقدميه وهذا يعود لحدوث مشكلة بالجهاز العصبي اضافة لتضرر في النظر وهزال شديد وآلام في المفاصل وذلك مع قيام الاحتلال بتقييده في سرير المستشفى.

وقال في تصريحات له اليوم " ان كايد يرفض أي نوع من الفحوصات الطبية واخذ المدعمات واخر محاولة هو وضع جهاز فحص دقات القلب من خلال السرير.

ولفت ان شقيقه كايد نقل الى غرفة اخرى صغيرة الحجم ولا يوجد بها نافذه ولا أي نوع من التهوية والنظافة مع وجود حراسة مشددة من ادارة مصلحة السجون.

وبين خالد ان تجميد الاعتقال الاداري لشقيقة كايد ما هي الى محاولة بائسة من قبل المخابرات الاسرائيلية لانهاء اضرابه عن الطعام ولكنهم سرعان ما اعادوا تفعيل الاعتقال الاداري له. واعتبر شقيق الاسير كايد ان ما يمر به الاسرى وتحديدا شقيقه كايد ومقداد القواسمه بالمعجزة الحقيقية مبينا ان كايد كان قد اعلمه باليوم الاول من اضرابه ان قرار اضرابه سيطول وهناك قرار من الاسرائيليين بعد احداث قضية الاسير الغضفر ابو عطوان بانهم لم يسمحوا لاي اضراب ان يكون قصير وان تعاملهم سيكون سيء.

وتابع" انهم طرقوا جميع الابواب والمؤسسات دون استجابة وكان يوجد وعودات لم تطبق لانقاذ حياة الاسير الفسفوس وباقي الاسرى المضربين وواقع الحال لا يدلل على وجود تحرك حقيقي على ارض الواقع". وطالب خالد الفسفوس بالتحرك الفوري والعاجل بشوارع المحافظات الفلسطينية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ف سيكون هناك ضغط على الاحتلال وبالتالي يدعم تحرك المستوى السياسي الفلسطيني بان اسرانا ليسوا لوحدهم والرهان الان يقع ابناء شعبنا الفلسطيني.