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الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل ووقف البناء في غرفة زراعية غرب سلفيت

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منازل ووقف البناء في غرفة زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وذكر رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى ، أن قوات الاحتلال سلّمت اخطارات بهدم أربعة منازل تقع في المنطقة الغربية على الشارع الرئيسي الواصل مع بلدة دير بلوط، تعود ملكيتها للمواطنين: هاني بكر علي أحمد، ومحمد جبر علي أحمد، ومحمود مصطفى علي أحمد، وعماد خضر الديك.

وأضاف العيسي أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بهدم منزل المواطن شريف فتحي شريف، الواقع في منطقة "المخرومة" شرق البلدة، وبوقف بناء غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عتبة عبد الرازق علي أحمد.

#الاحتلال #سلفيت

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