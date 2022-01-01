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هيئة الأسرى: الأسيران أبو عكر ومعطان يواجهان وضعا صحيا حرجا

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى والجرحى طبياً، فهي تستهدفهم بشكل مقصود ومبرمج وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية وعدم التعامل معها بشكل جدي، وجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وبالتالي تعريض حياتهم للخطر.

ووثقت هيئة الأسرى في هذا السياق، من خلال محاميها، أبرز الحالات المرضية التي تقبع في سجون إسرائيلية، من بينها: حالة الأسير شادي ابو عكر من بيت لحم، الذي يعاني من اوجاع في جميع أنحاء جسده، وألم في الرأس والمعدة، كما يعاني من هزال ونقص في الفيتامينات، وفقدان للتوازن بشكل مستمر، ويتنقل على كرسي متحرك .

يذكر أن الأسير أبو عكر علّق إضرابه المفتوح عن الطعام ، بسبب وضعه الصحي الخطير ، حيث كاد أن يفقد بصره بشكل نهائي، نتيجة استمراره في إضرابه، منوهة إلى أنه بالرغم من تفاقم الوضع الصحي له إلا ان ادارة معتقل سجن الرملة تتعمد إهمال وضعه الصعب، وتحتجزه في عزل انفرادي بعيادة السجن.

كما يعاني الأسير عبد الباسط معطان (49 عاما)، من سكان البيرة، من سرطان في القولون، وكذلك في الغدد، ومتواجد حاليا في سجن "عوفر"، حيث خضع سابقا الى عملية استئصال للورم وقد وصل المرض الى مراحله المتأخرة.

يذكر ان الاسير معطان معتقل إدارياً وهو بحاجة ماسة الى رعاية طبية مستمرة ولكن ادارة السجن تتعمد إهماله طبيا كبقية الاسرى المرضى .

وحمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية مطالبة كافة المؤسسات الدولية والإنسانية والصليب الأحمر بالوقوف الى جانب الأسرى الفلسطينيين.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال

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