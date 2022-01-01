الحرس الثوري يحبط محاولة قرصنة أميركية لشحنة نفط ايرانية في بحر عمان

وكالات/سما/

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أفشل محاولة الجيش الأمريكي لاحتجاز شحنة نفط من ناقلة إيرانية في بحر عمان.

وذكرت قناة "الخبر" الإيرانية أن قوات أمريكية أوقفت تلك الناقلة الإيرانية في البحر ونقلت كميات من النفط منها إلى ناقلة أخرى، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري بدورها نفذت عملية إنزال جوي للسيطرة على تلك الناقلة وجرتها نحو المياه الإيرانية، رغم محاولات أمريكية لاستعادة السيطرة عليها.

وتعهدت القناة بنشر لقطات قليلة توثق مواجهة وقعت بين قوات الحرس الثوري ومدمرة تابعة للجيش الأمريكي خلال الحادث.