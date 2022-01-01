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الدفاع المدني بغزة يوجِّه تنبيهات للمواطنين مع قدوم الشتاء

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة يوجِّه تنبيهات للمواطنين مع قدوم الشتاء



غزة / سما /

وجَّه الناطق باسم الدفاع المدني بغزة العقيد رائد الدهشان، تنبيهات للمواطنين في قطاع غزة، مع قدوم فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الغاز هو أخطر ما يوجد داخل المنزل، ولذلك تم تنفيذ حملة عن مخاطر الغاز داخل البيوت.

وقال في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الأربعاء: "رسالتنا للمواطن نحن على أهبة الاستعداد حتى نقوم بالحفاظ عليكم، وندعوكم للاتصال المباشر بنا عبر الرقم المجاني 102 في حال واجهتكم أي إشكاليات".

وأضاف، أن الحملة ضرورية وخاصة بقدوم فصل الشتاء ونهيب بالمواطنين أن يأخذوا موضوع الغاز بجدية، ونحن وجدنا بعض خراطيم الغاز غير صالحة، ووجود تسرب للغاز في أي لحظة قد يتسبب بانفجار.

وشدد الدهشان، على التزام المواطن بوضع الغاز في مكان آمن وأن يتم فحص الأسطوانات والخرطوم الواصل بين فرش الغاز والأسطوانة بشكل دوري.

ونوَّه إلى أن الدفاع المدني لم يصدر أي ترخيص لأي نقطة غاز قريبة من منازل المواطنين، ويمنع نقل الغاز من الاسطوانات الكبيرة إلى الصغيرة لأنها تشكل خطراً كبيراً.

#رائد الدهشان #الدفاع المدني #الشتاء #الغاز #غزة #قطاع غزة

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