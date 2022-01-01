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هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يرفض الرحيل عن ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية ، أن البلجيكي إيدن هازارد لا يفكر في الرحيل عن فريقه ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من الدقائق القليلة التي تحصل عليها داخل أرضية الملعب.

وفتح كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الباب أمام اللاعبين الراغبين في المغادرة، خلال مؤتمر صحافي سابق قبل مواجهة إلتشي.

وبحسب “ماركا” فإن النجم البلجيكي لن يترك ريال مدريد في الشتاء، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خيار الرحيل ليس في ذهن اللاعب حاليا، وأن هدفه الاستمرار واللعب لنادي العاصمة الإسبانية.

وأضاف التقرير: يعرف هازارد أنه لا خيار أمامه سوى التحلي بالصبر والعمل، ليست لديه علاقة سيئة مع أنشيلوتي، على الرغم من أن المدرب الإيطالي لا يمنحه الدقائق التي توقعها، ولا يمكن القول أن أنشيلوتي لم يحاول الاستفادة من هازارد، لأنه خلال العديد من المباريات حاول إيجاد مكان له من خلال تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2، ووضعه خلف المهاجمين، لكن لم تنجح الطريقة، ولهذا السبب كان أنشيلوتي واضحا ويفضل خطة 4-3-3، مع الاعتماد على رودريغو أو أسينسيو في الجهة اليمنى، بينما يحافظ فينيسيوس على مكانه في اليسار ولا يمكن المساس به.

ولفتت “ماركا” إلى أن هازارد ليس سعيدا بموقفه في النادي، حيث أن أغلى صفقة في تاريخ الفريق الأبيض لم تتألق بسبب الإصابات وافتقاره إلى الاستمرارية، ويعرف اللاعب أنه لا يلبي التوقعات، لذلك يريد تغيير الصورة وإعادة جزء من مستوياته السابقة، في ظل الأرقام السيئة التي يمتلكها حاليا، بتسجيل خمسة أهداف فقط منذ وصوله.

#هازارد #ريال مدريد

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