جمعية أصحاب المخابز تعمّم سعر ربطة الخبز مقابل تنقيص وزنها

غزة/سما/

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، إنّه "تم تعميم سعر الربطة 7 شيكل وتنقيص وزنها 200 جم، ووعدتنا الحكومة بتقديم المساعدة لنواصل تقديم خدماتنا للمواطنين، ونؤكد أن المواطن لن يتأثر".

وأضاف العجرمي في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى رصدته وكالة "خبر" "لا أعتقد أن هناك مخبز رفع سعر الربطة لأكثر من 7 شيكل، والمطاعم تأخذ بالعادة سعراً أقل من المواطنين وربما يكون أحد المخابز يبيع للمطاعم بالتسعيرة الجديدة 7 شيكل وفق قرار وزارة الاقتصاد".

وتابع: "ارتفاع القمح 10$ عالمياً وأسعاره في صعود مستمر نتيجة؛ لعدم وجود محصول والبيع كله من المخزونات، ونتوقع استمرار الارتفاع حتى بداية الحصاد القادم".