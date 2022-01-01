السوق المالي الإسرائيلي يشهد ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

القدس المحتلة/سما/

شهد السوق المالي "الإسرائيلي"، صباح الأربعاء، ارتفاعًا في سعر صرف الدولار مقابل الشيقل بعد أن فاجأ بنك "إسرائيل" المستثمرين وتدخل في التداول.

وحسب صحيفة "كلكليست" العبرية، فإنّ البنك تدخل بعد وصول سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 25 عامًاـ وأعلن عن خطة لشراء 30 مليار دولار الأمر الذي ساهم في ارتفاع الدولار من 3.1 ظهيرة أمس الثلاثاء إلى 3.13 اليوم.

وأوضحت أن البنك فاجئ الجميع بنيته التدخل في التداول وشراء مليارات الدولارات وهو الأمر الذي أخفاه عن المستثمرين حتى الأمس، حيث يسعى البنك لضمان حد سقف حد أدنى للدولار ويسعى لعدم انهياره أمام الشيقل.





في حين يرى بنك "إسرائيل" أن دولار بقيمة 3.1 يشكل عائقاً كبيراً أمام المصدرين الذين يشغلون مئات آلاف الإسرائيليين وأنه لن يكون شريكاً في الإجراءات التي تمس بالصناعات "الإسرائيلية".

ومن غير الواضح حتى الآن طريقة استجابة البنك للتطورات في السوق المالي خلال الأيام المقبلة وقد يفاجئ المستثمرين مرة أخرى، حسب الصحيفة.