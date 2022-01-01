صفارات الانذار تدوي في كافة الأراضي المحتلة..فيديو

القدس المحتلة/سما/

فعّل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في كافة المناطق المحتلة في إطار المناورات الجارية للجبهة الداخلية. ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن صافرات الإنذار دوت في كرمئيل وكفر كاما بالجليل وفي كريات يام وكريات آتا وعكا وكريات بياليك ويفنيئيل ومجدال وشفاعمرو وكريات بياليك ويفنيئيل ومجدال وشفاعمرو اللقية وعومر ببئر السبع و الجليل وجنوب الجولان والمناطق الأخرى.

وكان الاحتلال أعلن أمس أنه سيتم اليوم الأربعاء تفعيل صفارات الإنذار بين الساعة 11:00-10:00 و بين الساعة 19:00-18:00 في جميع أنحاء "البلاد" في إطار مناورات الجبهة الداخلية للاستعداد لحالات الطوارئ والتدرب على الدخول السريع للغرف المحصنة والملاجئ حال التعرض لرشقات مكثفة ومركزة من الصواريخ.

وقال "إن الإنذارات ستفعّل في جميع الأنظمة في أجهزة الإنذار المنتشرة، وفي تطبيق الجبهة الداخلية، وفي الإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية" - وسيشارك في المناورة قيادة الجبهة الداخلية، وسلطة الطوارئ الوطنية، والسلطات المحلية، والوزارات الحكومية، والجمهور. وفق تعبيره.