رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأربعاء، في عناوينها، مباحثات الرئيس مع نظيره الإيطالي في روما، وتنكيس العلم الفلسطيني وفعاليات وطنية في ذكرى إعلان بلفور المشؤوم.

كما أبرزت الصحف رفض المقدسيين قرار محكمة الاحتلال الاستيلاء على قطعة أرض في الشيخ جراح، وتسجيل 5 حالات وفاة و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

وفاة أسير محرر مبعد من قباطية في قطاع غزة

خمس وفيات و337 إصابة بـ"كورونا"

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من قبل محكمة الاحتلال

الرئيس يجتمع مع نظيره الإيطالي ويطلعه على آخر التطورات القضية الفلسطينية

تنكيس العلم الفلسطيني وفعاليات وطنية في ذكرى إعلان بلفور المشؤوم

الإعلان عن انطلاق حملة وطنية لإنقاذ حياة الأسرى

الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 15.6 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد تشرين الأول

اللجنة الوطنية للإصلاح الإداري تعقد اجتماعا لوضع خطة عمل

إصابة 3 شبان بالرصاص والاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول شارع الشهداء بالخليل

القدس:

إخلاء حي الشيخ جراح من المتضامنين بالقوة

الرئيس يطلع نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية

القدس: الاحتلال يهدم منزلا بالمكبر ومحال تجارية في حزما

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية مع المستوطنين.. ووقفة ومؤتمر صحفي احتجاجا على مصادرة قطعة أرض

إسرائيل ستخصم ديون الكهرباء من أموال المقاصة

مداهمات واعتقالات وإصابات بالرصاص في عدة مناطق

المعتقلون الإداريون يواصلون إضرابهم وسط ظروف خطرة

تنكيس العلم الفلسطيني وفعاليات شعبية تطالب بريطانيا بتحمل تبعات ما تسببت به لشعبنا

الاحتلال يطرح عطاءات لبناء 1341 وحدة بمستوطنات الضفة

قوة أمريكية تتدرب في إسرائيل على مواجهة ضد إيران

الأيام: