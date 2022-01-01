الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم طالبان من بيرزيت ورام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدة بيرزيت ومدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الطالبين في جامعة بيرزيت محمد حبيب رشدي (22 عاما)، ومحمد عاطف الطيطي (25 عاما)، وكلاهما من سكان مخيم العروب، وذلك بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأضافت المصادر إلى تلك القوات اعتقلت الأسير المحرر هيثم سياج، عقب اقتحام منزله في حي أم الشرايط بالبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.