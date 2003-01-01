الأسير موفق العروق لا يستيطع الوقوف ومهدد بفقدان البصر

رام الله/سما/

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأربعاء، إن الأسير المسن المريض موفق عروق (78 عاما) والقابع بسجن عسقلان يعاني ظروفا صحية صعبة وحالته تتفاقم يوما بعد آخر.

وبينت الهيئة أن الأسير عروق أصبح وزنه 48 كيلو غراما ولا يستطيع الوقوف ويستفرغ باستمرار ويعاني من مشاكل في الرئة وأخرى في الرؤية تهدده بفقدان البصر حال استمر الاحتلال بتعمد إهمال وضعه الصحي.



وأضافت أن الأسير يصاحبه شعورا بالتعب وإرهاقا مستمرا وأوجاعا في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.

يذكر أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة بأراضي الـ48، ومعتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن لـ30 عاما ويُعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال.