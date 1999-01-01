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غزة: إيقاف عمل إنشاء مبانٍ خرسانية ضمن حرم الشاطئ

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إيقاف عمل إنشاء مبانٍ خرسانية ضمن حرم الشاطئ



غزة/ سما /

ضبطت وأوقفت طواقم التفتيش في وحدة حماية البيئة لدى سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة، مقاول عن العمل في انشاء مبانٍ ومنشآت خرسانية ضمن حرم شاطىء مدينة غزة ومياهه، وإخطاره بضرورة الحصول على الموافقات اللازمة.

وتوجهت الطواقم نحو عملية الضبط ضمن جهود وحدة حماية البيئة لإلزام كافة المنشآت ذات الأثر البيئي بالحصول على الموافقات البيئية اللازمة قبل البدء بعملية الانشاء.

وقال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة بغزة يوسف ايراهيم، إن الضبط جاء وفقا لتنفيذ قانون حماية البيئة رقم 7 للعام 1999م الخاص بالبيئة البحرية.

وأفاد مدير عام وحدة حماية البيئة بهاء الدين الأغا، إن عملية الضبط تمثلت بالايقاف حتى استكمال الاجراءات القانونية و تنفيذ الإجراءات البيئية المطلوبة بعد اعتمادها من سلطة المياه وجودة البيئة.

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