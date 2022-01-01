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غانتس يضع حجر الأساس لأضخم مصنع عسكري في "إسرائيل"

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يضع حجر الأساس لأضخم مصنع عسكري في "إسرائيل"



غزة/سما/

وضع وزير جيش الاحتلال بني غانتس الثلاثاء حجر الأساس لأضخم مصنع عسكري في "إسرائيل" جنوب بئر السبع في النقب المحتل.

وذكرت القناة "12" العبرية أن المصنع يوازي حجم منطقة "غوش دان" والتي تضم "تل أبيب" وما حولها وذلك بمساحة تصل إلى 52 ألف دونم، حيث سيقام في المنطقة مصنع لشركة "إلبيت" للصناعات العسكرية والذي سيشغل أكثر من 500 آلاف عامل وخبير ومهندس.

كما سيتم تشييد 152 مبنىً ومركز تكنولوجي ضمن المصنع والذي يعنى بالأنظمة العسكرية المختلفة وصناعة الصواريخ.

وبينت القناة أنه سيتم إقامة مبانٍ بمساحة 52 ألف متر مربع، كما سيقام جدار حماية حول المصنع بما يشبه الجدار المحيط بالمفاعل النووي في ديمونا، وسيضم المصنع 62 نفقًا سريًا تحت الأرض للمساعدة على تصنيع جميع الأنظمة العسكرية بعيداً عن المخاطر.

وأضافت القناة أن المصنع سيضم خط انتاج ضخم للوسائل القتالية وسيحتوي على 4 مراكز تصنيع تحت الأرض وذلك على ضوء تهديد الصواريخ القادم من غزة.

ولفتت القناة إلى أن تواجد وزير الجيش في حفل وضع حجر الأساس تم بسرية.

#بيني غانتس #اسرائيل #النقب #مصنع عسكري

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