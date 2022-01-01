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دوري الأبطال: بايرن ميونخ يقسو على بنفيكا بخماسية (فيديو)

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوري الأبطال: بايرن ميونخ يقسو على بنفيكا بخماسية (فيديو)



وكالات/سما/

حجز بايرن ميونخ الألماني مبكرا تذكرة العبور إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتناوب على تسجيل خماسية البايرن كل من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "هاتريك" في الدقائق 26 و61 و84، وسيرج جنابري (د. 32) وليروي سانيه (د. 49).


وبهذا الانتصار، حقق الفريق البافاري فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة ليحجز مقعده مبكرا في الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

في المقابل، توقف رصيد بنفيكا عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث متنازلا عن الوصافة لفريق برشلونة الذي حقق فوزا ثمينا على دينامو كييف بهدف دون مقابل ليقتنص المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأوكراني فرق المجموعة بنقطة يتيمة.

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