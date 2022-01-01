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رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من كمين أتلانتا بهدف قاتل (فيديو)

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من كمين أتلانتا بهدف قاتل (فيديو)



وكالات/سما/

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من الخسارة أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الإيطالي في النتيجة عند الدقيقة الـ12 عن طريق السلوفيني جوسيب إيليشيش، قبل أن يعادل اليونايتد عن طريق رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.


وعاد أتلانتا للتقدم في الشوط الثاني عند الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء، وكانت المباراة تتجه لخسارة اليونايتد قبل أن يعود رونالدو لهوايته في هز الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي بالتعادل بنتيجة 2-2.


وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على فياريال الإسباني الوصيف الذي حقق فوزا بهدفين نظيفين على يونغ بويز السويسري صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

في المقابل، رفع أتلانتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق المجموعة السادسة.

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