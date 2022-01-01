  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يتأهل إلى ثمن النهائي برباعية في شباك زينيت (فيديو)

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتأهل إلى ثمن النهائي برباعية في شباك زينيت (فيديو)



سما

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على ضيفه زينيت الروسي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقتين 11 و58، فيما تكفل بالهدفين الآخرين زميليه فيديريكو كييزا وألفارو موراتا في الدقيقتين 73 و82 على التوالي.

في المقابل، سجل ثنائية زينيت، الإيطالي ليوناردو بونوتشي بالخطأ في مرماه (د. 26) والإيراني سردار أزمون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.


وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة ليضمن أحد تذكرتي العبور إلى دور الـ16 من البطولة، فيما توقف رصيد زينيت عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الثامنة، تغلب تشيلسي الإنجليزي على مالمو السويدي بهدف دون مقابل سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء، ليرفع فريق "البلوز" رصيده إلى 9 نقاط في وصافة فرق المجموعة، فيما بقي رصيد مالمو خاليا من النقاط في قاع الترتيب.

#يوفينتوس #زينيت #دوري أبطال أوروبا #اهداف مباراة يوفينتوس وزينيت

الأكثر قراءة اليوم

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

الكشف عن أول أيام رمضان 2022 في جميع الدول العربية

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

وفاة أسير محرر مبعد إلى غزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة

القدس

صحيفة عبرية: منذ عام 1950.. إسرائيل تتسلح بـ”أملاك الغائبين” لمصادرة عقارات المقدسيين

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية