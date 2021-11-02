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رونالدو يحصد جائزة جديدة مع "الشياطين الحمر" (فيديو)

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحصد جائزة جديدة مع "الشياطين الحمر" (فيديو)



وكالات/سما/


توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 36 عاما بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر أكتوبر الماضي.

وحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد حصل رونالدو على المركز الأول بتصويت الجماهير بواقع 57 بالمئة، ليتفوق على زميليه، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي حل ثانيا (30 بالمئة)، وماركوس راشفورد الذي جاء في المركز الثالث (13 بالمئة).


وجاء تتويج رونالدو بالجائزة، رغم تسجيله هدفين فقط خلال 5 مباريات على مدار شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل  في شباك أتلانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، وتوتنهام هوتسبير في "البريميرليغ"، فيما فشل في هز شباك إيفرتون وليستر سيتي وليفربول.


وهذه الجائزة الثانية على التوالي لرونالدو كأفضل لاعب في مانشستر يونايتد منذ عودته إلى "الشياطين الحمر" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس الإيطالي في شهر أغسطس، حيث سبق له التتويج بالجائزة عن شهر سبتمبر.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #كرة القدم #الدوري الانجليزي الممتاز

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