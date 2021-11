رونالدو يحصد جائزة جديدة مع "الشياطين الحمر" (فيديو)

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 36 عاما بجائزة أفضل لاعب في فريقه عن شهر أكتوبر الماضي.

وحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، فقد حصل رونالدو على المركز الأول بتصويت الجماهير بواقع 57 بالمئة، ليتفوق على زميليه، الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي حل ثانيا (30 بالمئة)، وماركوس راشفورد الذي جاء في المركز الثالث (13 بالمئة).



وجاء تتويج رونالدو بالجائزة، رغم تسجيله هدفين فقط خلال 5 مباريات على مدار شهر أكتوبر الماضي، حيث سجل في شباك أتلانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، وتوتنهام هوتسبير في "البريميرليغ"، فيما فشل في هز شباك إيفرتون وليستر سيتي وليفربول.

