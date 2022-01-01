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الطقس: أجواء خريفية معتدلة

الأربعاء 03 نوفمبر 2021 06:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء خريفية معتدلة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو خريفي لطيف ومعتدل إلى أبعد حد.
 
وتغطي السماء خلال النهار كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة من النوع غير الماطر.

تنخفض الحرارة مع ساعات العصر ويصبح الجو لطيف جدا مساءا ثم يصبح منعشا ومائلا للبرودة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الخميس، يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو مشمس وحار نسبي في المناطق السهلية والمنخفضة والغورية في الفترة الممتدة بين الحادية عشر والثانية والنص ظهرا.

وبعد ذلك يصبح الجو لطيفا ومنعشا في وقت لاحق. الرياح تكون متغيرة الاتجاه وتتحول من شرقية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

#حالة الطقس #طقس فلسطين #الارصاد الجوية الفلسطينية

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