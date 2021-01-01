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واشنطن: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط



واشنطن /سما/

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال مؤتمر حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء: "يجب أن أؤكد على خلفية تداول الكثير من المعلومات المضللة بهذا الصدد مؤخرا، أن شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى".

وتابع قائلا إن "تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاما، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير".

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء.

وأكد الدبلوماسي التزام الولايات المتحدة بضمان حرية التجارة والملاحة بهدف عدم السماح بأي اضطراب في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

#الخارجية الأمريكية #الشرق الاوسط #الجيش الامريكي #التواجد العسكري الأمريكي #جو بايدن #الادارة الامريكية

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