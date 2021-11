ظريف ردا على ترامب: إسرائيل لا تزال تمتلك عمليا الكونغرس الأمريكي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، أن إسرائيل "لا تزال" تمتلك عمليا الكونغرس الأمريكي.

وكتب ظريف، في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم الثلاثاء في "تويتر" تعليقا على تصريح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث قال إن "إسرائيل كانت بالفعل تمتلك الكونغرس": "إنها لا تزال (تمتلكه) حتى الآن".

It still does.