  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزيرا الجيش الإسرائيلي والأمريكي يبحثان مواجهة "الطموح النووي" لإيران

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا الجيش الإسرائيلي والأمريكي يبحثان مواجهة "الطموح النووي" لإيران



القدس المحتلة /سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أنه بحث مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مواجهة "الطموح النووي" لإيران.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قال غانتس: "تحدثت اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وناقشنا التنسيق الأمني المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأمريكية".

وأضاف أنه بحث مع أوستن ملف القواعد الإيرانية في المنطقة، والإجراءات المطلوبة من أجل مواجهة "الطموحات النووية" الإيرانية.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على عقد لقاء قريب، بهدف تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، فضلا عن توسيع المباحثات الاستراتيجية.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #لويد أوستن #وزارة الدفاع الامريكية #البرنامج النووي الإيراني #اسرائيل #الولايات المتحدة #ايران

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

القدس

صحيفة عبرية: منذ عام 1950.. إسرائيل تتسلح بـ”أملاك الغائبين” لمصادرة عقارات المقدسيين

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية