رئيس حكومة إسرائيل يتفق مع بيل غيتس على تشكيل فريق عمل مشترك بمجال التغير المناخي

القدس المحتلة /سما/

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، و الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، اليوم الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لدولة إسرائيل وصندوق غيتس في موضوع الابتكار في مجال التغير المناخي، حسب ما أورده موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتحدث رئيس الوزراء بينيت والسيد غيتس، أثناء لقاءهم على هامش مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو، عن الأهمية الكامنة في تسخير قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع "الهاي تك" بشكل خاص في سبيل الكفاح الدولي ضد أزمة المناخ، وقال بينيت إنه "سيعمل على رفع العوائق الموجودة في إسرائيل في هذا المجال".

وأشار بينيت إلى أن إسرائيل تعمل على إقامة التعاون الإقليمي مع جيرانها في مجالي الطاقة والمياه قائلاً إن "الدول الواقعة في منطقتنا تملك مساحات الشاسعة لكنها تواجه نقص المياه، بينما إسرائيل لا تملك سوى مساحة صغيرة جدًا، لكنها تملك القدرة على توليد الطاقة التي تنتج المياه".

يذكر أن رئيس الوزراء أكد أمس الإثنين، في افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي، أن إسرائيل "في بداية ثورة تغير المناخ"، متعهدا بوقف انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050 والتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2025.