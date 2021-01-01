  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس حكومة إسرائيل يتفق مع بيل غيتس على تشكيل فريق عمل مشترك بمجال التغير المناخي

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حكومة إسرائيل يتفق مع بيل غيتس على تشكيل فريق عمل مشترك بمجال التغير المناخي



القدس المحتلة /سما/

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، و الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، اليوم الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لدولة إسرائيل وصندوق غيتس في موضوع الابتكار في مجال التغير المناخي، حسب ما أورده موقع ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتحدث رئيس الوزراء بينيت والسيد غيتس، أثناء لقاءهم على هامش مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو، عن الأهمية الكامنة في تسخير قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع "الهاي تك" بشكل خاص في سبيل الكفاح الدولي ضد أزمة المناخ، وقال بينيت إنه "سيعمل على رفع العوائق الموجودة في إسرائيل في هذا المجال".

وأشار بينيت إلى أن إسرائيل تعمل على إقامة التعاون الإقليمي مع جيرانها في مجالي الطاقة والمياه قائلاً إن "الدول الواقعة في منطقتنا تملك مساحات الشاسعة لكنها تواجه نقص المياه، بينما إسرائيل لا تملك سوى مساحة صغيرة جدًا، لكنها تملك القدرة على توليد الطاقة التي تنتج المياه".

يذكر أن رئيس الوزراء أكد أمس الإثنين، في افتتاح الدورة 26 لمؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي، أن إسرائيل "في بداية ثورة تغير المناخ"، متعهدا بوقف انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2050 والتوقف عن استخدام الفحم بحلول عام 2025.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #بيل غيتس #شركة مايكروسوفت

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

الأخبار الرئيسية

القدس

صحيفة عبرية: منذ عام 1950.. إسرائيل تتسلح بـ”أملاك الغائبين” لمصادرة عقارات المقدسيين

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية