الاحتلال يمدد فترة اعتقال ثمانية أسرى من جنين

رام الله /سما/

مددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم، اليوم الثلاثاء، فترة اعتقال ثمانية أسرى من محافظة جنين، بحجة استكمال التحقيق معهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، أن المحكمة مددت فترة اعتقال الأسرى: لؤي زياد قاسم زكارنة، وإسلام جمال أحمد قنبع، وبهاء إبراهيم محمود أبو الهيجا، لمدة سبعة أيام، وسليم حسام محمد أبو عودة لثلاثة أيام، وجميل محمد سعايدة ليومين، ومحمد يوسف العرايشة لثمانية أيام، وموسى عبد اللطيف أبو الرب لخمسة أيام، وجميل محمد سعايدة حتى يوم غد.

وأضافت الهيئة أن الاحتلال قدم لائحتي اتهام بحق الأسيرين: محمد لطفي أمين أبو الرب، وقد تم تأجيل محكمته حتى الأول من شهر كانون الأول المقبل، ومعاوية طاهر القرم، وقد تم تأجيل محكمته حتى التاسع من الشهر الجاري.