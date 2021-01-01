الجهاد الإسلامي يهنئ عائلة غزية بمولودها "محمود العارضة"

غزة /سما/

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اقليم غزة، اليوم الثلاثاء، المواطن محمد ارحيم بمناسبة المولود الجديد محمود العارضة.

وأطلق ارحيم اسم محمود العارضة على نجله الجديد تيمنًا بمهندس عملية انتزاع الحرية الأسير القائد محمود العارضة.

وتقدم الوفد الزائر قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي_اقليم غزة وعدد من الأسرى المحررين.

وخلال مكالمة هاتفية مع والدة الأسير محمود العارضة أكد مسؤول الحركة في إقليم غزة خميس الهيثم، أن شخصية وصورة واسم القائد محمود ستبقى محفورة في ذهن أبناء قطاع غزة كافة، وأن أهالي قطاع غزة الذين افتخروا بالإنجاز الكبير الذي حققه القائد محمود بتنفيذه عملية انتزاع الحرية، اليوم يعبرون عن وفائهم لمحمود واعتزازهم به من خلال تسمية أبنائهم باسم محمود العارضة.

ووجه الهيثم التحية لوالدة الاسير محمود وعائلته على صبرهم وصمودهم.

وأعرب عن أمله بأن يكون المولود الجديد حاملًا للاسم بكل ثقة، وأن يكون من قادة التحرير وان يقتدي ببطولات القائد محمود العارضة.

بدورها وجهت والدة الاسير محمود العارضة خلال المكالمة الهاتفية الشكر والتقدير لغزة وأهلها ومقاومتها على وفائهم للأسرى والشهداء.

من ناحيته أثنى الأسير المحرر المبعد لقطاع غزة كفاح العارضة على هذه التسمية، وأشار إلى أن ما قام به الأخ ارحيم، تلبة للواجب الوطني بحفظ بطولات القادة وترسيخ لهذه البطولات على مدار الأجيال.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد مكرمة مالية للمولود الجديد محمود العارضة.