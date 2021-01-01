محامون أتراك يرفعون دعوى قضائية ضد مسؤولين "إسرائيليين"

انقرة /سما/ الاناضول

رفع محامون أتراك، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين "إسرائيليين" لارتكابهم "جرائم حرب" خلال الأحداث التي وقعت، في مايو/أيار الماضي، في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وعلى خلفية اقتحامات "إسرائيلية" للمسجد الأقصى في الشهر ذاته، شهدت القدس ومناطق في الضفة الغربية احتجاجات ومواجهات واسعة مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، امتدت إلى مواجهة عسكرية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من المدنيين ومقتل 14 "إسرائيليا".

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن فريقا من المحامين الأتراك رفعوا الدعوى بأسماء 7 ضحايا فلسطينيين معظمهم من الأطفال، وتم تسجيلها رسميا بمكتب المدعي العام في إسطنبول.

والمتقدمون بالشكوى هم أهالي الضحايا، ديما سعد عسلية (11 عاما) وهالة حسين الريفي (14 عاما)، إضافة إلى عائلة أشكنتنا التي فقدت أربع أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 14 عاما، إضافة إلى والدتهم (30 عاما).

وقال بيان صادر عن المحامين إنهم طالبوا بإجراء "محاكمة للتحقيق في مقتل (استشهاد) 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة الى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".

وتختص الدعوى بعدد من المسؤولين الحالين والسابقين في الكيان "الإسرائيلي" على رأسهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وقائد القوات الجوية عميرام نوركين، والناطق العسكري أفيخاي أدرعي، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا وغيرهم.

وطالب المشتكون بـ "إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، لحين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم".