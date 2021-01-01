"بلاك شادو" تنشر بيانات مستخدمي موقع تعارف مثليين إسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

نفذت مجموعة قراصنة الإنترنت "بلاك شادو" اليوم، الثلاثاء، تهديدها لشركة Cyberserve لاستضافة مواقع إلكترونية، ونشرت جميع البيانات التي استولت عليها من موقع "أتراف" لتعارف المثليين. لكن خبراء سايبر حذروا من أن "الملف قد يحتوي على ملفات خبيثة"، أي فيروسات إلكترونية.

وكانت "بلاك شادو"، التي تصفها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها مرتبطة بالنظام الإيراني، قد طالبت، أول من أمس، بفدية بمبلغ مليون دولار خلال 48 ساعة.

وفي أعقاب نشر بيانات موقع "أتراف"، قال مدير عام اتحاد الإنترنت الإسرائيلي، يورام هكوهين، إن "هذه إحدى أشد الهجمات المعادية للخصوصية التي شهدتها إسرائيل. ومواطنو إسرائيل يشهدون في هذه الساعة إرهابا سيبرانيا. وهذا إرهاب بمعنى الكلمة ويجب التركيز الآن على تصغير الضرر وقمع نشر المضامين بقدر الإمكان. وتوجد هنا مسؤولية يتحملها تليغرام الذي يتوقع منه ألا يكون شريكا لاستهداف صادم كهذا للخصوصية".

ويعرض القراصنة بعد نشر بيانات "أتراف" بيع كلمات سر مقابل 10 آلاف دولار.

وأشار مدير مجال السايبر في المعهد التكنولوجي حولون وأحد مؤسسي منظومة السايبر في الشاباك، هرئيل منشاري، إلى أن الضجة الإعلامية حول موقع "أتراف" جعلت القراصنة يدركون أهمية ما حصلوا عليه. "هذه ليست مجموعة مهاجمين جنائية وإنما دولتية، ولذلك فإن مسالة المال كلها لم تكن ذات علاقة منذ البداية. فالقراصنة هاجموا شركة الخوادم Cyberserve التي زودت خدمات لمواقع كثيرة بينها موقع أتراف أيضا".

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ونشرت "بلاك شادو"، مطلع الأسبوع الحالي، بيانات ألف من "أتراف" في حساب المجموعة في تليغرام، بينها عناوين بريد إلكتروني، أرقام هواتف، عنوان الإقامة، وما إذا كانوا مصابين بالإيدز. ومن شأن هذه التفاصيل أن تقود إلى مواقع إلكترونية أخرى.