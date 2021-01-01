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قناة 12: محاولات إسرائيلية لحذف معلومات حساسة من جوجل حول رئيس الشاباك الجديد

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة 12: محاولات إسرائيلية لحذف معلومات حساسة من جوجل حول رئيس الشاباك الجديد



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولات إسرائيلية لإزالة بعض المعلومات الحساسة المنشورة في جوجل حول شخصية رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الجديد “الشاباك”.

وبحسب القناة، فإنه من خلال بحث بسيط عبر جوجل، يمكن الوصول على تفاصيل شخصية حول بار، بما في ذلك الخطط الخاصة بمنزله، مشيرةً إلى أنه تم إزالة بعض تلك المعلومات من قبل شركة جوجل بطلب إسرائيلي.

وأشارت القناة، إلى أنه جرت محاولات لحذف كافة المعلومات بشأنه لكنه تم مواجهة صعوبات بيروقراطية وما زالت بعض التفاصيل متاحة لمن يبحثون عنها.

#اسرائيل #الشاباك الاسرائيلي #رونين بار #جوجل

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