  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات



رام الله /سما/

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، طارق عز الدين، إن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، هم رأس حربة في مواجهة التهويد وخط الدفاع الأول عن المقدسات.

وثمن عز الدين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، موقف أهالي حي الشيخ جراح في وجه المحاكم الصهيونية والذين رفضو قرارات التسوية.

وأضاف: أهلنا في القدس هم خط الدفاع الأول عن الأرض والمقدسات ضد سياسة المصادرة والتهويد، وسيبقى أهلنا في القدس رأس حربة في وجه مخططات الاحتلال القائمة على التهجير والقمع والتنكيل".

وتابع عز الدين بالقول: مهما فعل الاحتلال ومارس إجرامه بحق أبناء شعبنا، فلن نتراجع ولن نتنازل عن حقنا بأرضنا كاملة".

وأكد أن دماء الشهداء التي سالت على أبواب المسجد الأقصى دفاعاً عن الأرض والمقدسات شاهداً على إجرام الاحتلال.

وطالب المتحدث باسم الجهاد، بتكثيف الجهود العربية والإسلامية لدعم صمود أهل القدس في الدفاع عن المقدسات.

ووجه عز الدين التحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى وعلى أسوار القدس العتيقة مدافعين عنه بأجسادهم الطاهرة.

وبيّن أن قرار أهالي الشيخ جراح وطني وديني وينم عن انتماء هذا الشعب لأرضه ووطنه رغم كل سياسات الاحتلال المخادعة.

#الجهاد الإسلامي #طارق عز الدين #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية