بيان من مكتب النائب "دحلان" حول لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف

موسكو/وكالات/

التقى اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيادي الفلسطيني محمد دحلان والوفد المرافق له في العاصمة موسكو، وبحث الطرفان اخر مستجدات القضية الفلسطينية وامكانيات تفعيل الرباعية الدولية لاستعادة دورها في احياء عملية السلام ، وشدد الطرفان على اهمية انجاز المصالحة الفلسطينة وحشد الدعم العربي والاقليمي كخطوة اساسية للتقدم في اعادة اسرائيل الى طاولة المفاوضات برعاية الرباعية الدولية للوصول إلى اتفاق عادل يحقق للشعب الفلسطيني آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة .

واتفق الطرفان حسب بيان مكتب النائب دحلان على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور لما فيه مصلحة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وحضر اللقاء من الجانب الروسي ميخائيل باغدونوف نائب وزير الخارجية الروسية والكسندر كيشناك رئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الروسية ، ومن جانب تيار الاصلاح الديموقراطي في حركة فتح القيادي سمير المشهراوي ود. جعفر هديب .

