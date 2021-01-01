  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان من مكتب النائب "دحلان" حول لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من مكتب النائب "دحلان" حول لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف



موسكو/وكالات/

التقى اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيادي الفلسطيني  محمد دحلان والوفد المرافق له في العاصمة موسكو، وبحث الطرفان اخر مستجدات القضية الفلسطينية وامكانيات تفعيل الرباعية الدولية لاستعادة دورها  في احياء عملية السلام ، وشدد الطرفان على اهمية انجاز المصالحة الفلسطينة وحشد الدعم العربي والاقليمي كخطوة اساسية للتقدم في اعادة اسرائيل الى طاولة المفاوضات برعاية الرباعية الدولية للوصول إلى اتفاق عادل يحقق للشعب الفلسطيني آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة  .
واتفق الطرفان حسب بيان مكتب النائب دحلان على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور لما فيه مصلحة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .
وحضر اللقاء من الجانب الروسي ميخائيل باغدونوف نائب وزير الخارجية الروسية والكسندر كيشناك رئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الروسية ، ومن جانب تيار الاصلاح الديموقراطي في حركة فتح القيادي سمير المشهراوي ود. جعفر هديب .
 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية