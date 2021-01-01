  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يمنح رئيس جامعة بيروجيا النجمة الكبرى من وسام القدس

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يمنح رئيس جامعة بيروجيا النجمة الكبرى من وسام القدس



رام الله / سما /

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروجيا البروفيسور ماوريتسيو أوليفيرو، النجمة الكبرى من وسام القدس، تقديرا لدوره في دعم التعليم للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإيطالية، وتثمينا لتضامنه مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، البروفيسور ماوريتسيو أوليفيرو، في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسيّة.

#الرئيس عباس #البروفيسور ماوريتسيو أوليفيرو #جامعة بيروجيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

في لقاء هو الأول.. لافروف يستقبل يستقبل وفد من تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة دحلان

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية