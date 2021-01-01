الرئيس يمنح رئيس جامعة بيروجيا النجمة الكبرى من وسام القدس

رام الله / سما /

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جامعة بيروجيا البروفيسور ماوريتسيو أوليفيرو، النجمة الكبرى من وسام القدس، تقديرا لدوره في دعم التعليم للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الإيطالية، وتثمينا لتضامنه مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، البروفيسور ماوريتسيو أوليفيرو، في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسيّة.