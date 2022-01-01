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مجلس الزيتون الفلسطيني يطلق استراتيجيته الوطنية 2022-2026

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الزيتون الفلسطيني يطلق استراتيجيته الوطنية 2022-2026



رام الله / سما /

 أطلق مجلس الزيتون الفلسطيني استراتيجيته الوطنية 2022-2026، خلال احتفال أقامه، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، بمشاركة وزير الزراعة رياض العطاري وعدد من المنظمات الأهلية والدولية العاملة في هذا القطاع.

وتتضمن استراتيجية المجلس ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين أداء مجلس الزيتون، وأن يسخر المجلس الاطار التشريعي بفاعلية، وتعزيز خدمات المجلس بما يحقق الانخراط الفاعل في سلسلة القيمة لقطاع الزيتون.

وأشار وزير الزراعة خلال إطلاق الاستراتيجية الى أهمية قطاع الزيتون في فلسطين، حيث يشكل ركيزة أساسية للقطاع الزراعي بما يمثله من أهمية وقيمة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.

#مجلس الزيتون الفلسطيني استراتيجيته الوطنية #رياض العطاري

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