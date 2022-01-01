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بعد تلافي المشكلة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تشارك بمؤتمر غلاسكو

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تلافي المشكلة.. وزيرة الطاقة الإسرائيلية تشارك بمؤتمر غلاسكو



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وصلت إلى مجمع المؤتمرات في مدينة غلاسكو برفقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بعد عدم تمكنها من الوصول إلى القاعة أمس.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية، مقطع فيديو ظهرت فيه الحرار، التي تتنقل على كرسي متحرك، خلال دخولها مكان انعقاد القمة بصحبة بينيت.

وتعهد بينيت، أمس، بدخول الحرار إلى قمة المناخ، ضمن موكبه، بعد واقعة وصفتها الوزيرة الإسرائيلية بالمشينة.

وكان السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويغان، قد قدم أمس الاثنين اعتذارا علنيا لوزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، عن الحادث الذي حصل بقمة المناخ في غلاسكو، حيث لم تتمكن من دخول مجمع المؤتمرات بكرسيها المتحرك، وذلك لأسباب فنية تتعلق بطرق الوصول إلى القاعة، وبالتالي لم تشارك في أول يوم من المؤتمر، وهو ما أثار موجة كبيرة من الجدل.

بدوره أكد بينيت للحرار في حينها يوم أمس أن بقاءها خارج المجمع أمر غير مقبول بالنسبة له.

#الطاقة الإسرائيلية #كارين الحرار #مدينة غلاسكو #نفتالي بينت

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