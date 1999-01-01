  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ياهو" تخرج نهائيا من الصين بسبب عقبات في سوق العمل

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ياهو" تخرج نهائيا من الصين بسبب عقبات في سوق العمل



واشنطن /سما/

 أوقفت شركة "ياهو" الأمريكية، الوصول إلى خدماتها القليلة المتبقية عبر الإنترنت في الصين، لتعلن بذلك انسحابها النهائي من البلاد، بسبب مشاكل في قوانين سوق العمل.

وذكرت الشركة، أن خدماتها لن تكون متاحة في السوق الصينية بعد الآن من البر الرئيسي، اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري (أمس الاثنين).

كانت "ياهو"، التي أطلقت عملياتها على الإنترنت في الصين منذ 1999، أغلقت آخر تواجد مادي متبقي لها في البلاد اعتبارا من مارس/ آذار 2015.

وأشارت الشركة في بيانها اليوم، أنها تظل ملتزمة "بحقوق مستخدمينا وإنترنت مجاني ومفتوح. نشكر مستخدمينا على دعمهم".

وتزامن توقيت إغلاق "ياهو" لخدماتها القليلة المتبقية عبر الإنترنت في الصين، مع بدء تطبيق قانون حماية المعلومات الشخصية "PIPL"، وهو أحد أقوى قوانين حماية البيانات الشخصية في العالم، والذي تمت مقارنته باللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فإن هذا الخروج يأتي بعد أسابيع من إعلان شركة "مايكروسفت لينكدإن" خروجها من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب متطلبات الامتثال الأكبر.

وتضاءلت شعبية "ياهو" في البحث عبر الإنترنت في العقد الأول من القرن الحالي، حيث زادت "غوغل" حصتها في السوق العالمية وأصبحت "Baidu" مزود محرك البحث المهيمن في الصين.

#ياهو الامريكية #الصين #الانترنت

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

618122d34c59b73899482a38

موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الجيش

“أنا أتصور إذن أنا مخرب”.. منطق إسرائيلي جديد لاتهام العرب بالإرهاب

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية