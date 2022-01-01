"الاقتصاد" ترصد تنزيلات على أسعار سلع أساسية وتحيل مخالفين للنيابة

رام الله / سما /

رصدت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، إقدام محلات تجارية على تقديم عروضات وتنزيلات على بعض السلع الأساسية تنفيذاً لتعهدات تجار ومستوردي السلع الأساسية بالحفاظ على استقرار الأسعار ومرعاة أبناء شعبنا.

وبينت الوزارة في بيانها، ان عمليات المتابعة لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني تتجه نحو الاستقرار، وسيلمس المواطن منافسة بين مكونات القطاع التجاري ستنعكس ايجاباً على تغير في حركة الأسعار نحو الانخفاض.

وتتابع وزارة الاقتصاد، التطبيق الفعلي، لنتائج اجتماع الوزير العسيلي أمس مع تجار ومستوردي السلع الأساسية والتعهد بالمحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الاساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري مع وفرة المخزون، مؤكدة في الوقت ذاته ثقتها بالتزام التجار بمرعاة أبناء شعبنا في هذه الظروف.

من ناحية أخرى أحالت طواقم الوزارة على مدار اليومين الماضيين، إلى النيابة العامة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 4 مخالفين، لتجاوزهم السقف السعري الاسترشادي لكيلوغرام الدجاج المحدد بـ15شيقلاً واتجار احدهم بمواد منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة وشركائها، 59 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 473 محلاً تجارياً في مختلف محافظات الضفة الغربية، للتأكد من التزامها بالأسعار والانظمة والقوانين المعمول بها.

وتعاملت الطواقم خلال الفترة المذكورة مع 105 شكوى، وردت عبر الرقم المباشر "129"، وهواتف دوائر حماية المستهلك في المحافظات، حول اسعار السلع الأساسية.