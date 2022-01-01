يسرائيل هيوم: “إسرائيل” طلبت من رئيس وزراء بريطانيا الإعلان عن حماس مُنظمة إرهابية

القدس المحتلة / سما /

التقى “رئيس الوزراء الاسرائيلي” نفتالي بينت، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش مؤتمر غلاسكو للمناخ.

وخلال الاجتماع، التفت جونسون إلى سارة كارين الهرار واعتذر لها عن عدم إدخالها إلى المؤتمر بسبب مشاكل تتعلق بالوصول: وقال لها “أدركت أن هناك حدث ارتباكًا في السلوك أمس. أعتذر كثيرًا عن ذلك”.

وتشير التقديرات وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى أن “الجانب الإسرائيلي” سيسعى إلى إعلان بريطاني عن حماس كمنظمة إرهابية، بعد أن اتضح أنه بعد عملية “حارس الأسوار” ونتيجة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تصنف حماس رسميًا على أنها منظمة إرهابية.

كما سيتحدث بينت إلى جونسون حول الملف النووي الإيراني وتعزيز الاتفاقيات التجارية بين البلدين.