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موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع "19fortyfive": مقاتلات "إف - 35" تدربت على مواجهة الطائرات الروسية في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "19fortyfive" أن مقاتلات الجيل الخامس "إف–35" الأمريكية تدربت خلال تمرين "العلم الأزرق 21" في إسرائيل، بالتنسيق مع طائرات الجيل الرابع، على حرب محتملة مع الصين أو روسيا.  

وأجريت في هذا الحدث، بوجه الخصوص  تدريبات لإسكات وتدمير الدفاعات الجوية المعادية، والقتال الجوي، وضرب الأهداف الأرضية.

وأشار هذا الموقع إلى أن أكثر من 70 مقاتلة من عدة دول، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، شاركت في التمرين، بطائرات منها "إف – 16"، فايتينغ فالكون، ورافال 2000، وتايفون.

وأفيد بأنه في إحدى مراحل التمرين الجوي "العلم الأزرق 21" ، سمح باستخدام مستشعرات "إف – 35" للطائرات من طراز "إف – 16" بتدمير 17 من بين 19 مقاتلة معادية.

وكانت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للصناعات العسكرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تسليم 700 طائرة من طراز "إف – 35" من جميع الفئات.

ووصفت هذه المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس في تقرير صدر عن مؤسسة "راند" في أكتوبر 2020 بأنها الطائرة الوحيدة المناسبة للاتصال الأولي مع القوات الروسية في حالة نشوب صراع في أوروبا، وذلك بسبب خفتها وأجهزة الاستشعار على متنها.

#اسرائيل #مناورة العلم الأزرق #سلاح الجو الإسرائيلي #روسيا #ايران #البرنامج النووي الإيراني #إف–35 #الصين

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