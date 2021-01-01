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المداولات الماراثونية بالكنيست تشهد مشادة كلامية عنيفة بين منصور عباس وايتمار بن غفير

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المداولات الماراثونية بالكنيست تشهد مشادة كلامية عنيفة بين منصور عباس وايتمار بن غفير



القدس المحتلة / سما /

شهدت المداولات الماراثونية التي انطلقت في الكنيست اليوم حول مشروع قانون موازنة الدولة للعامين الحالي والقادم ومشروع قانون التسويات، مشادة كلامية عنيفة بين رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس والنائب عن الصهيونية المتدينة ايتمار بن غفير

.ووفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، طالب بن غفير، عباس بشجب قتل مستوطنين وجنود الا ان رئيس القائمة العربة الموحدة رفض واكد ان حزبه يدفع الى الامام رؤيا السلام والامن والشراكة والتسامح بين اليهود والعرب.

واجاب بن غفير قائلا ان عباس يتحدث بشعارات وساله ما اذا كان يستنكر القاء زجاجات حارقة على افراد للشرطة في الحرم القدسي الشريف.

.وبدوره قال عباس ان بن غفير كان يعكف على تاجيج الخواطر في الحرم القدسي في الوقت الذي ذهب هو الى احد الكنس اليهودية في اللد بهدف تهدئة الخواطر.

ومن جانبه اعرب النائب عن حزب العمل الاسرائيلي رام شيفاع عن يقينه في ان يتم تمرير الميزانية قائلا انه تم التدقيق في كافة تفاصيل هذا المشروع

#الكنيست الإسرائيلي #اسرائيل #منصور عباس #القائمة العربية الموحدة #إيتمار بن غفير #الصهيونية الدينية

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