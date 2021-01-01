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هيئة الاسرى تحذر من استشهاد الأسير الفسفوس في أية لحظة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى تحذر من استشهاد الأسير الفسفوس في أية لحظة



رام الله / سما /

 حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أية لحظة.

وقال محامي الهيئة كريم عجوة، بعيد زيارته للفسفوس ظهر اليوم في مستشفى "برزيلاي" إنه يعاني من آلام حادة في جميع انحاء جسمه ويشعر بحرارة وسخونة بالعينين، ويعاني من تعب شديد وعدم القدرة على التحرك وانه لا يشعر بقدميه نهائيا.

ولفت عجوة، ان الأسير الفسفوس مقيد بسرير المستشفى وما زال يرفض اجراء جميع الفحوصات الطبية، قائلا "إنه لن يقبل بإجراء أية فحوصات الا في مستشفى فلسطيني.

وأكد الفسفوس انه يوم الخميس الماضي وتحديدا الساعة ١٢ بعد منتصف الليل حضر السجانون وقيدوه وأبلغوه انه تحت مسؤولية الشاباص (مصلحة السجون).

يذكر ان الأسير الفسفوس (32 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، يواصل اضرابه عن الطعام منذ ١١١ يوما ضد اعتقاله الاداري التعسفي.

#هيئة شؤون الاسرى #كايد الفسفوس #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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