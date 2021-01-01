فلسطين النيابية: "وعد بلفور" سرق فلسطين وأسس لمأساة تشكل جريمة العصر

عمان /سما/

أكدت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، أهمية القضية الفلسطينية وتوحيد الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني لمواصلة نضالهم حتى استعادة حقوقهم المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب محمد الظهراوي تزامنا مع الذكرى 104 لوعد بلفور، إن الوعد المشؤوم سرق فلسطين وأسس لمأساة لا تزال تشكل جريمة العصر التي تزداد مرارتها يوما بعد يوم وأعطى من لا يملك لمن لا يستحق حق إقامة كيان إسرائيلي غاشم على تراب أرض فلسطين.

وأضافت: "رغم كل ما يحاك من مؤامرات تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، فإنها تزداد أهميتها وحضورها يوما بعد يوم بفضل جهود جلالة الملك عبد الله التي تتواصل بلا انقطاع في المحافل الدولية والاقليمية." وأكدت اللجنة تضامنها ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس.

ودعت بالوقت نفسه المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني المناضل الذي يدافع عن وطنه ويقاوم المحتل، ومحاسبة إسرائيل في كافة المحافل الدولية وفضح ممارساتها تجاه فلسطين والمقدسات.