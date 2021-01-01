  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء القدس تنفي ما يتم تداوله من أخبار حول نية إسرائيل خصم الديون من أموال المقاصة

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تنفي ما يتم تداوله من أخبار حول نية إسرائيل خصم الديون من أموال المقاصة



القدس المحتلة / سما /

نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، خلال اجتماع عقدته في مقر الشركة بالقدس، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام، م. هشام العمري، إن الشركة تستغرب الاخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام إسرائيل خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من اموال المقاصة.

وأضاف العمري، أن كهرباء القدس ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، لاسيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة وشعبنا، وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصاً مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكداً أن العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.

#كهرباء القدس #اسرائيل #اموال المقاصة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال

الرئيس

تفاصيل احتماع الرئيس عباس مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا

خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

1-2

غزة : فعاليات شعبية وجماهيرية في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية