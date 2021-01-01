كهرباء القدس تنفي ما يتم تداوله من أخبار حول نية إسرائيل خصم الديون من أموال المقاصة

القدس المحتلة / سما /

نفت إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، خلال اجتماع عقدته في مقر الشركة بالقدس، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول نية إسرائيل خصم ديون الكهرباء المتراكمة على الحكومة الفلسطينية من أموال المقاصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، ومديرها العام، م. هشام العمري، إن الشركة تستغرب الاخبار المتداولة في مختلف وسائل الإعلام حول اعتزام إسرائيل خصم ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية من اموال المقاصة.

وأضاف العمري، أن كهرباء القدس ترفض هذا الإجراء الإسرائيلي جملة وتفصيلاً، لاسيما أنه يأتي في ظل حصار مالي وسياسي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد القيادة وشعبنا، وتعجز فيه الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها جراء استمرار إسرائيل باقتطاع أموال الضرائب من الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد بشكل مقصود في نشر مثل هذه الأخبار لخلق أزمات وحالة من الإرباك في الشارع الفلسطيني وكافة مكوناته، خصوصاً مع اقتراب دخولنا فصل الشتاء، وذلك لتحقيق غايات معينة وخدمة أهدافها، مؤكداً أن العلاقة ما بين شركات تزويد الكهرباء هي علاقة تكاملية وتجارية بحته، ولا علم لنا بهذه الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام.