حماس في ذكرى وعد بلفور: المقاومة بكافة أشكالها الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين

غزة / سما /

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الـ104 لإعلان وعد بلفور المشؤوم.

وحمّل رضوان، بريطانيا المسؤولة الكاملة عن جريمة وعد بلفور التاريخية والسياسية والأخلاقية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موكّدًا على أنّه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وليس له الحق على أرض فلسطيني.

وأوضح أنّ المطلوب من الحكومة البريطانية، الاعتذار عن هذه الجريمة النكراء والعمل على زوال الاحتلال وعودة الشعب الفلسطيني الى أرضه وتعويضه عن كل ما أصابته من نكبات ومعاناة جراء هذا الوعد المشؤوم.

وأكّد على أنّ "حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية"، مضيفًا بقوله: إنّ "فلسطين عربية إسلامية وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين ولا مقام للاحتلال على أرض فلسطين".

وفي ختام تصريحه، شدّد القيادي في حركة حماس، على أنّ المقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين كل فلسطين.