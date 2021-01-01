  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس في ذكرى وعد بلفور: المقاومة بكافة أشكالها الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس في ذكرى وعد بلفور: المقاومة بكافة أشكالها الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين



غزة / سما /

أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، تصريح صحفي، بمناسبة الذكرى الـ104 لإعلان وعد بلفور المشؤوم.

وحمّل رضوان، بريطانيا المسؤولة الكاملة عن جريمة وعد بلفور التاريخية والسياسية والأخلاقية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موكّدًا على أنّه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وليس له الحق على أرض فلسطيني.

وأوضح أنّ المطلوب من الحكومة البريطانية، الاعتذار عن هذه الجريمة النكراء والعمل على زوال الاحتلال وعودة الشعب الفلسطيني الى أرضه وتعويضه عن كل ما أصابته من نكبات ومعاناة جراء هذا الوعد المشؤوم.

وأكّد على أنّ "حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية"، مضيفًا بقوله: إنّ "فلسطين عربية إسلامية وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين ولا مقام للاحتلال على أرض فلسطين".

وفي ختام تصريحه، شدّد القيادي في حركة حماس، على أنّ المقاومة بكافة أشكالها هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين كل فلسطين.

#إسماعيل رضوان #حركة حماس #وعد بلفور

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: لماذا جاء رد السعودية بهذه الحدة على تصريحات قرداحي؟

تقرير: وفد من الموساد تواجد في الخرطوم لهذا السبب..

جريمة الإسماعيلية تهز مصر .. “باتمان” ذبحه أمام المارة وفصل رأسه وسار به!

مقاتلو طالبان بحلة جديدة على غير المألوف ( صور )

"مسألة كرامة" .. قرداحي يدلي بتصريحات جديدة حول الأزمة مع السعودية

اعلام اسرائيلي: الشيكل يواصل الصعود والدولار في أدنى مستوى منذ 25 عاما

صور: جريمة تهز مصر.. مواطن يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

الأخبار الرئيسية

9998483442

(أ ف ب): أزمة قناة السويس مهدت لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة

أهالي الشيخ جراح يرفضون التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال

الرئيس

تفاصيل احتماع الرئيس عباس مع نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا

خمس وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعافٍ في فلسطين

1-2

غزة : فعاليات شعبية وجماهيرية في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية