التعليم : بدء التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الأولى (حزيران 2022م)

غزة / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الثانوية العامة للدورة الأولى (حزيران 2022م).

وذكرت الوزارة أن التسجيل يبدأ للمشتركين على النحو التالي:



1. النظاميين في مدارسهم صباح يوم الأحد 14/11/2021، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 16/12/2021.

2. الدراسة الخاصة في مديريات التربية والتعليم يوم الأحد 5/12/2021، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 3/3/2022.

وبينت أنه على كل مشترك/ة توفير ما يلي:

1. أربع صور ملونة بدون نظارات.

2. شهادة ميلاد أصلية أو صورة مصدقة عنها.

3. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.

4. شهادة إنهاء الصفين العاشر والأول الثانوي لطلبة المدارس الخاصة.

5. شهادة أعلى مؤهل علمي أو صورة مصدقة عنها لمشتركي الدراسة الخاصة.

6. رسوم الاشتراك في الامتحان (70) شيكل للطالب و(200) شيكل لمشترك الدراسة الخاصة.