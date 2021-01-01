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وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والأردني يبحثان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرا الاقتصاد الفلسطيني والأردني يبحثان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين



رام الله / سما /

 بحث وزيرا الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، والصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الثلاثاء، تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الاردنية المشتركة المزمع عقده في مدينة رام الله خلال الفترة 7-9 كانون أول المقبل.

‎واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله بحضور السفير الأردني لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الشريكة، السبل الكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحقيق رؤية القيادتين الفلسطينية والأردنية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة.

‎وشدد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مذكرات والاتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية للسوق الاردني والمنتجات الأردنية لفلسطين.

‎وفي هذا السياق أكد العسيلي، وفق بيان للوزارة، أهمية الدور الأردني للمساعدة في تذليل العقبات أمام انسياب البضائع بين اأاردن وفلسطين.

‎من جانبه أكد الشمالي، أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال خطة العمل المتفق عليها بين البلدين، ومن ضمنها، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، واتفاقية أخرى مع هيئة الدواء والغذاء الأردنية.

‎واتفق الوزيران على عقد زيارات مشتركة بين رجال الأعمال وهيئة تشجيع الاستثمار، علاوة على عقد معارض دورية بالتناوب بين فلسطين والأردن.

#الاقتصاد الفلسطيني #خالد العسيلي #فلسطين #الاردن

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